Shevchenko non ha dubbi: "Se il Milan vince riapre tutto. Allegri garanzia, Modric deve restare"

“Se il Milan vince il campionato è riaperto”, parola di chi qualche derby l’ha fatto nella storia deI rossoneri. Nel giorno della stracittadina tra il Milan e l’Inter, in programma questa sera a San Siro, a La Gazzetta dello Sport ha parlato l’ex bomber ucraino Andriy Shevchenko che a proposito del match è sicuro: “Il derby può cambiare il destino, specie da questo punto della stagione in cui tutte le partite diventano imprevedibili. Detto ciò, come rosa l’Inter resta più avanti, e mi piace Chivu, sembra uno molto intelligente”.

Massimiliano Allegri è stato l’uomo della svolta?

“Lui è una garanzia. Questo Milan è una sua creazione, lo ha trasformato rendendogli competitività e ridando forza ai giocatori. Se prendi lui sai che prendi un tecnico formato ed esperto, che sa farsi seguire perché è un gestore formidabile. Avevo già detto che mi aspettavo tanto da questo Milan e sono felice che abbia mantenuto le premesse. Modric? Finché ha questo fuoco dentro deve restare. Ho avuto modo di giocarci contro: è impressionante il suo modo di interpretare la partita, il suo lavoro da atleta che va oltre quello di calciatore”.

Se potesse rigiocare un derby, quale sceglierebbe?

“Quello del ritorno di semifinale Champions 2003. Ma a pensarci bene rigiocherei tutti quelli vinti: amavo la tensione di quei momenti, la città ferma per vivere la partita. La passione, la rivalità. Una sfida bellissima da giocare e vedere: sai che il mondo ti guarda. Va oltre la classifica, il derby di Milano è il derby di Milano”.