Germania-Slovacchia, scontro diretto per chi va al Mondiale. Le formazioni: ci sono 2 "italiani"
TUTTO mercato WEB
Germania-Slovacchia, sfida decisiva: chi va al Mondiale? Entrambe appaiate al primo posto in classifica, con i tedeschi che vantano una differenza reti migliore nonostante sia stata la Slovacchia a vincere lo scontro diretto. Di seguito le formazioni ufficiali, due gli "italiani" titolari, ossia il cagliaritano Obert e il napoletano Lobotka.
GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Pavlovic, Goretzka; Sané, Gnabry; Woltemade. All. Julian Nagelsmann.
SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Gyomber, Skriniar, Obert, Hancko; Bero, Lobotka, Duda; Duris, Strelec, Sauer. All. Francesco Calzona
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Enzo Bucchioni L’Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale ad alto rischio, giovedì le avversarie degli spareggi. Napoli, oggi torna Conte: ma resta?
Le più lette
2 L’Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale ad alto rischio, giovedì le avversarie degli spareggi. Napoli, oggi torna Conte: ma resta?
Ora in radio
Primo piano
Italia, che fatica. Abodi: "Modello tecnico da rivedere: negli ultimi 20 anni abbiamo sacrificato il talento"
Serie A
Serie B
Juve Stabia, Lovisa sul controllo giudiziario: "Vissuto con serenità, non deve riguardare la squadra"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile