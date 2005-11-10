Simone: "Al Milan servirebbe stabilità. Cambiando così tanto, vincere diventa difficile"

Marco Simone, ex attaccante del Milan, parla alla Gazzetta dello Sport del momento in casa Milan dopo qualche risultato deludente sotto la guida di Amorim: "Il Milan per me resta il Milan, ovvero il mio grande amore calcistico, ma ultimamente sta cambiando molto ogni anno. Vincere così è difficile".

Ci vorrebbe più stabilità?

"Quella era una componente fondamentale ai nostri tempi e lo è pure adesso. La stagione è iniziata da poco ed è presto per dare giudizi perché bisogna dare al nuovo tecnico e ai nuovi calciatori il tempo di adattarsi. È chiaro però che cambiando sempre tutto diventa più difficile: quando dei giocatori arrivavano in una struttura ben avviata come la nostra, per loro era più facile inserirsi e rendere subito al top. Dovevano fare i conti con la concorrenza per essere titolari, ma una volta in campo...".