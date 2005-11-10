Simone pazzo di Fabregas: "Riscriverà la storia come Pep, Sacchi, De Zerbi o Bielsa"

Cresciuto calcisticamente nel Como ma con un passato in Francia tra PSG, Monaco e Nizza, Marco Simone ha parlato ai microfoni de La Repubblica tornando sull'1-9 con cui la squadra di Fabregas si è imposta in casa del Lens nell'ultimo turno di Champions: "La vittoria è stata eclatante, anche perché al Bollaert-Delelis i francesi di solito sembrano leoni. Però, conoscendo i valori delle due squadre, il risultato ci sta tutto".

E' Fabregas il principale artefice del successo?

"Assolutamente sì. Cesc è un visionario, all’altezza dei vari Bielsa, Sacchi, De Zerbi, anche Guardiola. Quelli capaci di riscrivere la storia del calcio con le loro idee. Ha un modello riconoscibile, che tanti già provano a imitare. Spero resti a Como altri 4 o 5 anni. Lascerà una traccia indelebile".

In tanti parlano anche la ricchezza della proprietà indonesiana

"Questo è un errore. Così si sminuisce quanto stanno facendo. Lì c’è una società che sa quello che fa, un progetto: i soldi li spendono bene. Altri club vivono in un mondo utopico, il Como è una realtà".

Possono farcela ad arrivare in fondo all'Europa?

"Potevamo pensare all’Atalanta campione in Europa League? La Champions non si vince con il nome, ma con quello che si produce in campo. E il Como in quanto a gioco è già una delle cinque squadre migliori in Europa. Quindi sì, può vincere la Champions".