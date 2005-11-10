Simone: "Preoccupato se il Milan non ambisce a vincere lo scudetto. Ramos? Va aspettato"

"Da tifoso sono preoccupato se il Milan non ambisce a vincere lo scudetto". Così Marco Simone, ex attaccante del Milan, fa eco alle parole di Boban di qualche giorno fa sulle ambizioni stagionali del club rossonero e della squadra di Ruben Amorim.

Per puntare in alto servirebbero i gol di Gonçalo Ramos che sta faticando parecchio. Lei che in questi anni ha visto tanto il campionato francese e conosce bene il bomber portoghese...

"Vi interrompo. Il suo valore non è in discussione, ma mi aspettavo che qualche difficoltà la incontrasse perché il modo di giocare nel Milan è diverso da quello del PSG. Se la squadra crescerà come proposta offensiva e occasioni da gol create, anche Gonçalo si esprimerà al meglio".

Non vedere più Berlusconi e Galliani alla guida della società, che effetto le fa?

"Il tempo passa, ma per quel Milan ho sempre tanto affetto. Berlusconi era un presidente eccezionale, che a noi non ha mai fatto capire di poter incidere sulla formazione. Riuscirci con Sacchi e Capello era complicato e comunque la nostra era una squadra in cui chiunque giocasse, era difficile... sbagliare. Eravamo fortissimi. Eravamo un grande Milan", ha detto l'ex attaccante nell'intervista concessa oggi a La Gazzetta dello Sport.