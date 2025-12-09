Siparietto Chivu-Palladino in diretta Sky. Il tecnico della Dea: "Ho visto il rigore, inesistente"

Siparietto interessante ai microfoni di Sky Sport, durante le interviste post partita di Inter-Liverpool e Atalanta-Chelsea. Collegatosi dopo l'intervista a mister Cristian Chivu, l'allenatore dell'Atalanta Raffaele Palladino ha risposto ai complimenti del collega e negato l'esistenza del tanto discusso calcio di rigore assegnato allo scadere ai Reds.

"Complimenti per la vittoria a Palladino, lo vedrò presto", la frase del tecnico dell'Inter. "Ho visto il rigore, inesistente", ha risposto Palladino dopo il suo 2-1 al Chelsea. Una battuta che Chivu ha, a sua volta, commentato con un classico: "No comment".