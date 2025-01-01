Siparietto di Sarri con un giornalista: "Io non prendo posizione sugli arbitri, prendila tu"

Al termine dello 0-0 contro la Cremonese, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato così della gara pareggiata, senza però tornare sugli episodi arbitrali: "Ti prego di parlare con la società, una volta che ho parlato degli arbitri la società ha fatto un comunicato per dire esattamente il contrario. Non so sinceramente come spiegare quei dati, cerco di tenere Castellanos ancora più vicino all'area di rigore, a briglia sciolte va anche spesso per vie esterne, voglio farlo giocare per vie centrali e attaccare l'area in un certo modo.

O il nostro modo di giocare non è per lui, oppure è in un momento di difficoltà. Gli attaccanti che fanno sempre gol li fanno in tutti i sistemi di gioco, non ho visto Lewandowski non segnare in alcuni sistemi. Castellanos ha avuto un problema fisico che lo ha tenuto fuori due mesi, ora sta recuperando e tornerà a segnare".

Si sente di prendere posizione dopo i tanti episodi arbitrali negativi?

"Io non la prendo la posizione, la situazione è talmente chiara che se la espongo io prendo una squalifica. Allora perché non la prendi te la posizione che non prendi una squalifica?".