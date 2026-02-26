Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Siparietto tra Sanremo e Fiorentina per Fedez-Masini: "Ieri abbiamo cantato per Paratici"

Ivan Cardia
ieri alle 23:38Serie A
Simpatico retroscena dal Festival di Sanremo, protagonisti Fedez, Marco Masini e… Fabio Paratici. Nel corso di un intervento a Casa Vessicchio, spazio dedicato al celebre direttore d’orchestra scomparso all’età di 69 anni, i due cantanti, in gara insieme, sono stati di un protagonista legato alla presenza all’Ariston, nella giornata di ieri, del nuovo direttore sportivo della Fiorentina.

Fedez ha infatti rivelato che Masini, notoriamente tifoso della Fiorentina, era particolarmente emozionato per la presenza dello stesso Paratici: “Ieri ci siamo esibiti per lui che era in teatro”, ha scherzato il rapper. Poi la conferma del cantane: “Ero molto emozionato”.

Paratici, comunque, non era all’Ariston per la musica di Masini, che avrà comunque probabilmente apprezzato. L’ex dirigente della Juventus, infatti, è da qualche tempo legato sentimentalmente a Pilar Fogliati, attrice e tra le conduttrici della seconda serata del Festival.

