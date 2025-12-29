Siviglia: "Quando Lotito mi chiamò alle 2 di notte e il gol che tramutò i fischi in applausi"

"'Seba, che fai? Mi segui?', mi disse Simone ai primi di giugno. E l’ho seguito". Nasce così l'avventura all'Al-Hilal di Sebastiano Siviglia. L'ex difensore, fra le altre, della Lazio fa parte dello staff tecnico di Inzaghi in Arabia Saudita e si è raccontato all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport soffermandosi su alcuni aneddoti legati alla sua carriera. Il primo è legato al suo arrivato in biancoceleste quando in una tournée a Valencia col Parma. Era notte inoltrata, racconta: "Squilla il telefono. 'Ao’, è Siviglia? Vieni a giocare con noi?'. Chiesi chi fosse. 'Sono il presidente Lotito'. Sono stato uno dei suoi 9 acquisti in un giorno".

Il suo ritorno nella capitale, ma con la maglia della Lazio, non è stato facile proprio per il suo trascorso alla Roma. Non è stato facile combattere lo scetticismo dei tifosi: "Qualcuno mi chiamava spia - ha ricordato -. Ma il tempo ha cancellato tutto. La Lazio è stata il capolavoro della mia carriera. La compagna con cui sarei invecchiato".

E fra i ricordi più belli c'è il gol di tacco alla Fiorentina nel 2010 "che io chiamo 'il tacco di Dio'. L’ultima rete in A nell’ultimo anno da calciatore. Cancellai i fischi del- l’anno prima, quando festeggiai un gol al Torino mettendo le mani alle orecchie".