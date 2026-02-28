Pergolettese, Tacchinardi: "Prova di maturità fantastica e faccio i complimenti ai ragazzi"

Dopo la vittoria contro la Triestina, il tecnico della Pergolettese Mario Tacchinardi ha parlato in sala stampa: "Ci aspettavamo una partita così, sapevamo che loro sono una squadra dominante ma concedono qualcosa in campo aperto, noi abbiamo indirizzato la partita più sulla concretezza che sull'aspetto estetico però nelle nostre ripartenze c'è stata qualità, sapevamo che c'era da soffrire ma in area di rigore abbiamo lavorato benissimo.

Era una partita complicata a livello mentale, nella quale avevamo solo da perdere, è stata una prova di maturità fantastica e posso fare solo i complimenti ai miei ragazzi".