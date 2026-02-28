Pergolettese, Tacchinardi: "Prova di maturità fantastica e faccio i complimenti ai ragazzi"
TUTTO mercato WEB
Dopo la vittoria contro la Triestina, il tecnico della Pergolettese Mario Tacchinardi ha parlato in sala stampa: "Ci aspettavamo una partita così, sapevamo che loro sono una squadra dominante ma concedono qualcosa in campo aperto, noi abbiamo indirizzato la partita più sulla concretezza che sull'aspetto estetico però nelle nostre ripartenze c'è stata qualità, sapevamo che c'era da soffrire ma in area di rigore abbiamo lavorato benissimo.
Era una partita complicata a livello mentale, nella quale avevamo solo da perdere, è stata una prova di maturità fantastica e posso fare solo i complimenti ai miei ragazzi".
Altre notizie Serie C
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
Le più lette
2 Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"