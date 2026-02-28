Pisa, Canestrelli: "Il gruppo è la forza che ha permesso la scalata. Vogliamo tutti la salvezza"

Una scalata dalla Serie C fino alla Serie A, dove ha debuttato a 25 anni riportando il Pisa nella massima serie dopo 34 anni. Simone Canestrelli si è raccontato ai microfoni ufficiali della Lega: "Il mio esordio a Bergamo è stato incredibile. La mia famiglia era in tribuna e per chi come me ha fatto tutte le categorie sia un motivo di orgoglio e soddisfazione. Chiaramente a differenza di ciò che ho fatto finora è molto difficile perché contro mi ritrovo campioni che al minimo errore mi puniscono".

La sua duttilità lo ha reso un perno della propria squadra, che finora non si è mai privata d lui: "In Primavera a Empoli sono passato da essere un centrocampista a essere un difensore. Questa cosa penso che mi aiuti nella gestione della palla e mi dia più serenità. Nella mia carriera ho giocato in diversi moduli, non ho un preferito, cerco di farmi trovare pronto sia a tre che a quattro. Credo di essere un difensore duttile e di farmi trovare pronto sempre".

Canestrelli ha anche speso belle parole sui compagni, in particolare su Raul Albiol: "E' un esempio per noi, ha fatto una carriera incredibile, in alcune delle squadre più prestigiose d'Europa. E' un valore aggiunto. E' stato una sorpresa anche come ragazzo, perché è una persona umilissima che ci da tanti consigli. In generale la forza della nostra scalata sta nel gruppo. Finora stiamo dimostrando di potercela giocare con tutti. Chi mi ha impressionato tra i miri compagni? Dico Touré, pensavo che avrebbe accusato un po' il salto di categoria e invece sta migliorando tantissimo. Anche il nostro campionato Caracciolo sta facendo un grande campionato, lui è la nostra guida".

Infine, il difensore ha tracciato gli obiettivi: "Il principale resta quello di raggiungere la salvezza. Personalmente poi non mi pongo limite. Ogni giorno cerco di lavorare duramente in allenamento e di migliorare".