Como-Lecce, Gandelman a rischio forfait: sarà necessario un ulteriore test nel pre partita
Manca sempre meno al fischio di inizio della sfida tra Como e Lecce, gara in programma al Sinigagli alle ore 15:00 che aprirà il sabato della 27^ giornata di Serie A. Per quanto riguarda i salentini tengono banco le condizioni di Omri Gandelman.
Il calciatore in settimana aveva sofferto una tendinopatia al ginocchio destro che rischiava di tenerlo fuori dalla trasferta. Alla fine Eusebio Di Francesco ah deciso comunque di inserirlo tra i convocati ma adesso ci sarebbero ulteriori novità.
Come riferito da Sky Sport, infatti, il centrocampista israeliano nel riscaldamento prima della partita farà un test per capire se riuscirà a giocare o meno. Gandelman non è ancora al 100% e per questo alla fine i salentini potrebbero anche decidere di non rischiarlo. Seguiranno aggiornamenti.