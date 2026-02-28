Zazzaroni rivela: "L'Inter ha mollato la Champions perché non si sentiva strutturata al doppio impegno"

A quattro giorni dalla gara disputata a San Sirto, fa ancora discutere il ko interno subito dall'Inter contro il Bodo Glimt ai playoff di Champions League che hanno costretto la squadra di Cristian Chivu a salutare in anticipo la massima competizione europea.

Ne ha parlato nuovamente anche il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, ostie ai microfoni di Radio Deejay, svelando un clamoroso retroscena. "Un mese fa - ha raccontato il giornalista - un dirigente dell'Inter ha detto ad una persona che conosco molto importante che avrebbero mollato la Champions perché non si sentivano strutturati per fare la doppia competizione e soprattutto visto che ancora non avevano digerito il 5-0 incassato dal PSG nella finale della scorsa stagione".

Poi chiarisce: "Io non so se sia vero, riferisco solo quello che mi è stato detto, però perdere in quel mondo per me non è la scelta migliore per una squadra che si trova in testa alla Serie A con tanti punti di vantaggio sulla seconda. La sconfitta è brutta, l'Inter ha perso proprio male".