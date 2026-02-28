Salernitana-Catania, i convocati di Cosmi: assenti Inglese, Carriero, Brancolini e Boncori
TUTTO mercato WEB
Riparte l'avventura di Serse Cosmi su una panchina. Il tecnico ha diramato l'elenco dei convocati della sua Salernitana per la sfida al Catania. Saranno assenti gli indisponibili Inglese, Carriero, Brancolini e Boncori.
Portieri: 1 Donnarumma, 41 Cevers;
Difensori: 2 Berra, 14 Villa, 18 Golemić, 23 Arena, 24 Quirini, 26 Matino, 28 Longobardi, 33 Anastasio, 35 Cabianca;
Centrocampisti: 5 Capomaggio, 4 Gyabuaa, 6 de Boer, 29 Tascone;
Attaccanti: 7 Achik, 10 Ferrari, 11 Antonucci, 20 Ferraris, 25 Molina, 32 Lescano.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
Le più lette
2 Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"