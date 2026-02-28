Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Salernitana-Catania, i convocati di Cosmi: assenti Inglese, Carriero, Brancolini e Boncori

© foto di Giacomo Morini
Andrea Piras
Oggi alle 13:33Serie C
Andrea Piras

Riparte l'avventura di Serse Cosmi su una panchina. Il tecnico ha diramato l'elenco dei convocati della sua Salernitana per la sfida al Catania. Saranno assenti gli indisponibili Inglese, Carriero, Brancolini e Boncori.

Portieri: 1 Donnarumma, 41 Cevers;
Difensori: 2 Berra, 14 Villa, 18 Golemić, 23 Arena, 24 Quirini, 26 Matino, 28 Longobardi, 33 Anastasio, 35 Cabianca;
Centrocampisti: 5 Capomaggio, 4 Gyabuaa, 6 de Boer, 29 Tascone;
Attaccanti: 7 Achik, 10 Ferrari, 11 Antonucci, 20 Ferraris, 25 Molina, 32 Lescano.

