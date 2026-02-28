Inter, Mosconi sulle orme di Lautaro Martinez: "È il mio idolo, un esempio da seguire"

Fra le fila dell'Inter Under 23 di Stefano Vecchi, in Serie C, c'è Mattia Mosconi che prova a mettersi in mostra anche fra i professionisti. Attaccante nato a Sondalo nel 2007, ha iniziato a giocare a calcio all'età di 4 anni nel Grosio, in Valtellina. Entrato ben presto nel settore giovanile nerazzurro, Mosconi ha vinto il Campionato Primavera nella scorsa stagione e quest'anno si divide tra squadra U20 e U23. Con la formazione di Vecchi ha collezionato 5 presenze, esordendo nel calcio professionistico.

Parlando ai canali ufficiali del club, Mosconi ha dichiarato: "Il mio idolo? Lautaro Martinez, per me è un vero esempio da seguire. ⁠Il posto del cuore della mia infanzia? Era il campo del Grosio, squadra del mio paese, ma anche quello dell'oratorio dove giocavo tornei con i miei amici. Mio papà credeva molto nelle mie capacità e mi ha allenato tanto fin da quando ero bambino: quando è arrivata la chiamata dell'Inter è stato un momento davvero speciale".

Parlando di sé, si è descritto così: "Sono un giocatore rapido, tecnico e dotato di un buon dribbling. Mi piace la competizione, la grinta agonistica e la visione di gioco sono tra i miei punti di forza".

Poi ha spiegato, sulle sue abitudini prima di una gara: "Prima di una partita cerco la concentrazione andando in posti tranquillo e ascolto della musica per caricarmi. Ho affrontato e vinto diverse sfide importanti, come la finale dell'Europeo U17 contro il Portogallo, la finale del campionato Primavera dello scorso anno e quella di Supercoppa. A livello personale ho superato un momento difficile la scorsa stagione, quando sono rimasto fuori due mesi a causa di un infortunio".