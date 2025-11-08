Snejder prevede un futuro radioso per Chivu: "Un giorno diventerà il CT della Romania"

Intervistato da Superbet, l’ex centrocampista dell’Inter Wesley Sneijder ha ricordato con affetto e ammirazione il suo ex compagno di squadra Cristian Chivu, oggi allenatore dei nerazzurri. I due, ai tempi nerazzurri, condividevano la stanza al centro sportivo della Pinetina, un dettaglio che Sneijder ha rievocato con simpatia.

"Nel centro di allenamento dormivamo sempre nella stessa stanza. Un letto da una parte, uno dall’altra e la TV appesa sopra. A lui però non interessava cosa ci fosse in televisione: stava sempre con il suo portatile, a parlare con la sua ragazza. Le diceva in rumeno: “Cosa fai, tesoro?”.

Sneijder, sorridendo, ha poi ricordato come già allora Chivu mostrasse le doti e la personalità di un futuro allenatore: "Sono sicuro che un giorno diventerà il commissario tecnico della nazionale. Non era uno che cercava di imporsi o di parlare troppo con gli allenatori: preferiva osservare e tenere le cose per sé. Ma quando discutevamo di calcio, capivo subito quanto fosse intelligente. Arrivò giovanissimo all’Ajax e divenne subito capitano: un leader naturale, con grande carisma. In campo guidava la squadra dalla difesa, e fuori era un vero gentiluomo. Ne servivano di giocatori così".