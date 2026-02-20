Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Verona, nella tempesta si rivede Suslov, 6 mesi dopo. Ma Al Musrati si fa espellere

Verona, nella tempesta si rivede Suslov, 6 mesi dopo. Ma Al Musrati si fa espellereTUTTO mercato WEB
Daniele Najjar
Oggi alle 22:30Serie A
Daniele Najjar

Segui qui la diretta testuale di Sassuolo-Verona

Non sarà una notte da ricordare quella che sta vivendo il Verona a Sassuolo, ma c'è una notizia che può rallegrare il tecnico Paolo Sammarco e i tifosi gialloblu al Mapei Stadium. All'82' della sfida infatti l'allenatore scaligero ha inserito in campo Tomas Suslov, al posto di Harroui: si tratta di un ritorno in campo dopo ben 6 mesi di assenza, dovuti alla rottura del crociato e la successiva operazione.

L'ultima apparizione era stata in una amichevole contro il Sudtirol, datata 3 agosto 2025. C'è anche un esordio, per il giovane Ioan Vermesan, subentrato a Kieron Bowie. Le buone notizie però finiscono qui per i gialloblu: dopo pochi minuti Moatasem Al-Musrati viene espulso per somma d'ammonizioni.

