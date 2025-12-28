Juventus, Spalletti vuole Frattesi e i bianconeri studiano la formula. Thuram fuori dall'affare

Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista Matteo Moretto ha fatto il punto sul crescente interesse della Juventus per Davide Frattesi, centrocampista classe 1999 della Nazionale e profilo destinato a essere uno dei nomi più caldi del mercato di gennaio. Il giocatore, attualmente all’Inter, è considerato in uscita nella prossima sessione invernale, anche alla luce di un impiego scarso (neanche 500 minuti giocati finora) e di valutazioni strategiche da parte del club nerazzurro.

Secondo Moretto, l’interesse bianconero è concreto e nasce anche da una precisa indicazione tecnica: "La Juventus chiama perché Luciano Spalletti lo vorrebbe in bianconero". La dirigenza juventina starebbe studiando diverse formule per arrivare al centrocampista, valutando con attenzione costi e incastri. Al momento appare complicata un’operazione più ampia che coinvolga Khephren Thuram, ma l’attenzione resta alta e il dossier Frattesi è monitorato con continuità.

Dal canto suo, l’Inter non intende fare sconti. Il club nerazzurro valuta una cessione a titolo definitivo oppure un prestito con obbligo di riscatto, formule ritenute imprescindibili per aprire alla partenza del giocatore. Frattesi ha mercato anche all’estero, con diversi club turchi interessati, ma ad oggi la Vecchia Signora rappresenta la destinazione di maggior appeal. Le prossime settimane diranno se l’interesse potrà trasformarsi in una trattativa concreta.