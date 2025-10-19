Lazio, Provedel: "Anche le parate semplici possono diventare importanti"

Protagonista del match contro l'Atalanta, ecco le parole di Ivan Provedel ai microfoni di DAZN: "Ogni intervento è importante, anche la parata più facile può diventare importante. Hanno concluso tanto in porta, io sono lì per respingere le conclusioni. Il rendimento di un portiere sia legato a come si trova con la squadra e a come lavora in settimana, in allenamento. Io lavoro per fare il meglio".