Bonny, il retroscena: lo Stoccarda ha offerto 30 milioni, ma lui voleva l'Inter

Ange-Yoan Bonny si prende l'Inter. L'attaccante arrivato dal Parma in estate doveva dimostrare di non soffrire lo scotto del salto dai gialloblu ad una big ed in questo inizio di stagione sta facendo vedere di poter dire decisamente la sua. Soprattutto nell'ottica di far rifiatare quelli che sono i due titolari designati, ovvero Lautaro Martinez e soprattutto Marcus Thuram, infortunato in questo momento.

Con il gol fatto alla Roma ieri infatti, il francese ha toccato quota 3 gol e 3 assist nelle prime 6 apparizioni in maglia nerazzurra. Non male come primo assaggio di grande club per lui.

Emerge intanto un retroscena che lo riguarda in merito all'ultima sessione estiva di calciomercato. Il giornalista Fabrizio Romano infatti dal proprio canale Youtube ha svelato che nel recente passato il giocatore è stato nel mirino di diverse squadre. In particolare su di lui c'è stato il forte interesse da parte dello Stoccarda.

Secondo quanto riferisce Romano, prima che l'Inter chiudesse l'operazione, lo Stoccarda ci ha provato offrendo una cifra vicina ai 30 milioni di euro ma l'Inter aveva l'ok del calciatore ed ha portato in porto l'affare. Lo Stoccarda gli prometteva un posto da titolare garantito, ma lui ha preferito la sfida rappresentata dall'Inter.