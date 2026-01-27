Solo Sogliano può salvare il Verona. Ma con quali risorse? E Zanetti rischia di pagare per tutti

Il problema non è tanto la cessione di Giovane: per quelle cifre, il tifoso del Verona è abituato a sapere di dover salutare i propri gioielli. Ciò che probabilmente ha fatto perdere la pazienza alla maggior parte della tifoseria in un Bentegodi ieri infuocato (con contestazione anche dopo la gara contro l'Udinese, fuori dallo stadio) è stato il fatto che, ad oggi, sia difficile rispondere alla seguente domanda: il sacrificio del brasiliano servirà a rinforzare la squadra?

Il presidente esecutivo del club, Italo Zanzi, in una intervista rilasciata a L'Arena il 18 dicembre aveva risposto, in merito alle possibili cessioni eccellenti: "Se ci sono calciatori che suscitano interesse, vuol dire che sono bravi. Ma l’intenzione è sempre rafforzare la squadra. Faremo il possibile per riuscirci".

Un messaggio che il tecnico Paolo Zanetti non ha dimenticato. Zanetti ha più volte ricordato alla società come, a fronte di questo intento di rinforzarsi, si aspettasse e si aspetti tutt'ora dei nuovi giocatori. O quantomeno che non partano giocatori titolari, come nel caso di Giovane e Unai Nunez, che almeno per il momento non sono stati rimpiazzati, dopo ben 24 giorni di mercato aperto. Sono arrivati due ragazzi alle prime armi dal Brasile, oltre a Lirola: tre operazioni a zero.

E nel mirino del tecnico non c'è certamente il direttore sportivo Sogliano, per il quale ha speso invece parole non banali: "Io e tutto il mondo Hellas abbiamo grandissima fiducia in un direttore sportivo, che è un direttore sportivo diverso, perché oltre ad avere grandi capacità è un direttore sportivo che ama il Verona. Per questo sono sicuro che farà di tutto, per quello che potrà, per cercare di cambiare questa situazione. Questa è l'unica speranza che secondo me è giusto dare", le sue parole.

"Per quello che potrà", appunto. Il senso del discorso dell'allenatore sembra essere: Sogliano deve apportare cambiamenti importanti nella squadra, ma le risorse a disposizione saranno sufficienti? È evidente che si fa affidamento totale ed esclusivo alla bravura del dirigente nello scovare giocatori seppur senza la possibilità di investire certe somme. Ma i miracoli non possono certo riuscire sempre.

Altra stoccata, Zanetti sembra lanciarla quando sottolinea: "Finché me lo permetteranno lotterò per i miei giocatori, il mio direttore sportivo e soprattutto per i tifosi". Al momento il rischio è che possa essere proprio Zanetti, suo malgrado, a pagare per tutti, dopo 5 sconfitte nelle ultime 7 gare e l'ultimo posto in classifica.