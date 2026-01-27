I tifosi del Verona perdono la pazienza: contestazione dopo l'Udinese, il video
Il cuore caldo della tifoseria dell'Hellas Verona sembra aver perso la pazienza. Dopo la gara persa contro l'Udinese un folto gruppo di tifosi gialloblu si è radunato a fianco del Bentegodi intonando cori in particolare contro la società, come si vede dalle immagini.
Nel mirino dei supporters gialloblu in particolare la gestione di queste settimane di mercato: a fronte di una cessione come quella di Giovane - oltre alla separazione anticipata con Unai Nunez per volontà del giocatore - sono arrivati per il momento due giovani di belle speranze, ma privi d'esperienza, come Isaac e Arthur Borghi (aggregato alla Primavera).
Nella sfida di oggi dunque il tecnico Paolo Zanetti ha dovuto schierare diversi giocatori fuori condizione o che non giocavano con continuità da molto tempo, in attesa di rinforzi dal mercato.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.