Sommer-Martinez come fu Handanovic-Onana, ma non solo: Inter pronta a cambiare con l'Ajax

Incassate le due sconfitte consecutive, Cristian Chivu è pronto all'esordio in Champions e a cambiare un'Inter per cercare la svolta e calmare delle acque già piuttosto agitate. Contro l'Ajax, scrive questa mattina l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sono attese 4-5 novità rispetto all'undici sceso in campo allo Stadium, a partire dalla porta, dove uno Yann Sommer particolarmente appannato dovrebbe lasciare il posto allo spagnolo Josep Martinez in un avvicendamento tra i pali nella più importante competizione europea che per la rosea ricorda il passaggio di consegne che ci fu tra Handanovic e Onana nel 2022.

Ma a cambiare, oltre la porta, dovrebbe essere anche 2/3 di una difesa che con sei reti subite finora è la peggiore della Serie A. De Vrij dovrebbe partire dal primo minuto nella "sua" Olanda, mentre Bisseck dovrebbe tornare titolare al posto di Akanji. A sinistra tornerà titolare Dimarco che, pur non essendo entrato particolarmente bene a Torino, è un patrimonio da non disperdere.

Nel mezzo ci sarà Petar Sucic, ma per il quotidiano occhio pure a Zielinski, che è tornato a esprimersi a buoni livelli. In allenamento ad Appiano Gentile va come un treno, reclama spazio e considerazione mai davvero raggiunti nel primo anno all'Inter. Se Calhanoglu è intoccabile, a maggior ragione dopo la fantastica doppietta dello Stadium, magari può essere Barella stavolta a riposare.