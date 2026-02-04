Esclusiva TMW Brilla Doumbia nel Venezia, l'agente: "Sì, c'erano club importanti su di lui a gennaio"

Nel Venezia capolista in Serie B continua a brillare il classe 2003, Issa Doumbia. Centrocampista di Treviglio con il doppio passaporto italiano e della Costa D'Avorio, è arrivato in Laguna la passata stagione, dall'Albinoleffe. Nonostante il doppio salto dalla Serie C alla Serie A, già con Eusebio Di Francesco lo scorso anno ha saputo ritagliarsi uno spazio considerevole, con 24 apparizioni in massima serie.

In questa annata però è avvenuta la sua affermazione, con 5 gol e 3 assist a testimoniare il contributo che sta dando alla squadra di Stroppa. Tanto che, anche in questo mercato di gennaio, le voci di assalti sul suo conto non sono mancate. Il suo agente, Cheikh Fall, ha parlato di lui a TuttoMercatoWeb.com.

Doumbia sta stupendo tutti: cosa ne pensa della sua crescita in questa stagione?

"Non credo che stia stupendo più di tanto, bensì si sta confermando. Ricordiamo che ha fatto 24 presenze al primo anno in A l’anno scorso direttamente dalla C".

In questa crescita, è stato importante il ruolo di Stroppa?

"Con il mister Stroppa si trova benissimo come con tutta l’ambiente Venezia, che certo sono tutti molto importanti per Issa come lui lo è per il Venezia".

A gennaio si è parlato di una offerta molto importante dalla Premier League e di tante squadre di Serie A, come Udinese e Cremonese. Cosa ci puoi dire in merito? Il Venezia ha resistito per puntare su di lui?

"C’erano squadre importanti da diversi paesi compresi l'Inghilterra e l'Italia ma come la scorsa estate abbiamo deciso di comune accordo col Venezia di proseguire la sua crescita in laguna e puntare a raggiungere l’obiettivo di tornare in Serie A. Poi si vedrà".

Dove pensa che possa arrivare in futuro?

"Ad altissimi livelli".