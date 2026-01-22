Sotto gli occhi di Totti, la Roma conduce 1-0 sullo Stoccarda a fine primo tempo

Roma in vantaggio per 1-0 sullo Stoccarda a fine primo tempo, grazie al gol segnato da Pisilli. Il racconto dei 45 minuti inaugurali dell'Olimpico.

Già ieri in conferenza stampa, Gasperini aveva preannunciato che avrebbe fatto turnover per dare priorità al campionato e mantiene fede alla promessa, con sette cambi rispetto agli undici scelti in partenza per la vittoriosa trasferta di Torino. A catturare l'attenzione dei più nelle fasi di avvicinamento al match, è però la presenza sugli spalti dell'Olimpico di Francesco Totti. Cosa non banale, considerando che mancava da quasi tre anni, da Roma-Bayer Leverkusen di maggio 2023, anche allora una partita di Europa League (ma era la semifinale d'andata).

Il campo propone una partita che per lunghi tratti non si sblocca. Non tanto nel punteggio, normale, ma proprio nelle dinamiche del rettangolo verde, in cui a lungo Roma e Stoccarda finiscono ad annullarsi a vicenda con l'utilizzo di un pressing sfiancante, che toglie tempo e qualità alle giocate degli avversari. I giallorossi tengono meglio il campo in partenza, ma senza riuscire a calciare se non per due tentativi, entrambi imprecisi, di Soulé. E piano piano cominciano e venir fuori anche i tedeschi, primi ad inquadrare lo specchio con Leweling che chiama alla risposta Svilar al 33'. La risposta giallorossa arriva poco dopo con Ferguson, che calcia però troppo centrale. Sembra un'azione estemporanea, sarà invece un'avvisaglia: da lì a pochissimo, la partita si stappa. E succede grazie alla bella combinazione che vede Soulé aprire il varco giusto per Pisilli, abile a scaricare in porta l'1-0 dopo il tempismo nell'inserimento. Il gol scatena la Roma, che avrebbe l'occasione di raddoppiare subito dopo con Pellegrini, fermato però da Nubel. Il primo tempo si conclude poi con la Roma avanti 1-0.

