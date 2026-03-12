Il nuovo ruolo di Totti nell'apertura del Corsera (Roma): "Ambasciatore per il centenario"

"Coppa e campionato: niente calcoli". L'edizione di Roma del Corriere della Sera dedica un box in prima pagina alle parole di Gian Piero Gasperini, protagonista ieri in conferenza stampa alla vigilia dell'andata degli ottavi di Europa League contro il Bologna: "Stasera giallorossi a Bologna per l'Europa League, Gasp: 'Non lascio nulla indietro'".

In ottica giallorossa trova spazio anche il possibile ritorno di Francesco Totti nel club con il ruolo di Ambasciatore: "Totti, nuovo ruolo. Ambasciatore per il centenario. L'intesa con il club", scrive il quotidiano generalista.

"Domani (iggi, ndr) sarà l'Europa League e domenica il campionato. Non faremo calcoli e cercheremo di fare il massimo - il chiaro messaggio di Gasperini nella conferenza stampa di ieri -. Non abbiamo mai pensato di lasciare nulla, non vedo come si possano fare delle scelte e giocare per non ottenere il passaggio del turno. Lo abbiamo fatto anche in Coppa Italia, ma poi non ci siamo riusciti. Quest'anno in Europa il dato delle italiane è più negativo rispetto al solito e va in sintonia con i problemi della Nazionale. La Roma ha vinto la Conference League tre anni fa, ma l'ultima a vincere la Champions è stata l'Inter nel 2010. Se la realtà dei risultati è questa qualche problema c'è e va affrontato, ma sicuramente comprende tutti".