Spalletti alla Juventus? Rebecca Corsi: "Ogni grande allenatore è destinato a un grande club"

"Sinceramente non mi stupisce, non sarebbe il primo club o la prima realtà importante in cui Luciano Spalletti si trova a lavorare". Parla così Rebecca Corsi, vicepresidente e amministratore delegato dell'Empoli, a Tuttosport a proposito dell'eventualità che l'ex tecnico dei toscani diventi il nuovo allenatore della Juventus, opzione sempre più probabile. La donna spiega che la sua esperienza con la nazionale italiana resta comunque di grande valore e non cancella quello che lui ha fatto precedentemente.

Rebecca Corsi sottolinea che sicuramente i bianconeri saranno stati dispiaciuti di aver esonerato Tudor perché è frutto di una riflessione dolorosa, ma rimarca l'importanza di un cambio, in grado di portare qualcosa di diverso: "Un volto nuovo può avere un impatto immediato, suscitare qualcosa. È la prima possibilità che può giocarsi e Spalletti riempie il concetto di impattare".

Infine rivela che con suo padre (Fabrizio, il presidente dell'Empoli, ndr) l'allenatore si sente con costanza a livello telefonico e si incontrano anche quando è possibile. Una testimonianza dell'affetto e del legame che è rimasto tra i due, che la porta pure a fare una considerazione: "Ha storia, ha credibilità, sa usare le parole per arrivare a livello emotivo. Ogni grande allenatore è destinato a un grande club".