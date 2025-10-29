Liverpool in crisi, Chiesa parla da leader: "Tutti vogliamo reagire, dobbiamo ritrovare fiducia"

Dopo la clamorosa quarta sconfitta consecutiva in Premier League, il Liverpool vive il momento più delicato della gestione Arne Slot. Mentre il Brentford festeggiava un successo storico, nello spogliatoio dei campioni d’Inghilterra regnava il silenzio. "Nessuno parlava, perché tutti sapevano", ha raccontato Federico Chiesa al Liverpool Echo. "A volte non serve dire nulla: basta riflettere su cosa si può fare meglio. Quel silenzio era un segnale: tutti vogliono cambiare, tutti vogliono reagire".

Pochi minuti dopo, durante il viaggio di ritorno verso Merseyside, i giocatori hanno iniziato a discutere delle cause del crollo. "Non serve cercare colpevoli. Ci sono tanti motivi, ma la chiave è lavorare più duramente e pensare positivo", ha aggiunto Chiesa. "Abbiamo qualità, un grande allenatore e i mezzi per rialzarci".

Il prossimo banco di prova arriva subito: stasera contro il Crystal Palace in Coppa di Lega, con i Reds chiamati a evitare la sesta sconfitta in sette partite, che porterebbe alla peggior striscia da 16 anni. Chiesa, autore di due gol e tre assist in nove gare stagionali, si dice fiducioso: "Vincere porta a vincere. Dobbiamo solo ritrovare fiducia. Mi sento bene, fisicamente e mentalmente, molto meglio dello scorso anno".

A 28 anni, l’azzurro sente di poter offrire la sua leadership a una squadra in transizione: "Posso aiutare i più giovani con la mia esperienza. Giocare per il Liverpool è un onore, e voglio meritarmelo vincendo".