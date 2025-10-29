Lazio, l'ex Luis Alberto: "Secondo anno straordinario, ero un attaccante. Lasciare dopo 8 anni..."

Otto anni alla Lazio non si cancellano con un colpo di spugna. Lo sa bene chi, come Luis Alberto, ne ha vissute di avventure con la '10' biancoceleste dopo aver accantonato il numero 18 al suo arrivo in Serie A. Il centrocampista spagnolo, che ha lasciato la Capitale due estati fa, ha rilasciato un'intervista a Flashscore per raccontare la sua vita attuale all'Al-Duhail, in Qatar. Senza però dimenticare il caldo passato all'ombra dell'Olimpico.

"È stato un po' difficile prendere la decisione perché ero stato a casa a Roma per otto anni, quindi l'impatto (con la Qatar Stars League, ndr) è stato diverso. Ma l'organizzazione è buona. Ci sono ancora cose da migliorare. Sei abituato a vedere tutti gli stadi pieni e questa è stata la cosa più difficile da accettare fin dall'inizio, ma il campionato sta crescendo poco a poco e credo che raggiungerà un livello molto, molto più alto".

Siviglia, Barcellona, Liverpool, Malaga e Deportivo La Coruña le sue tappe di carriera. Ma le fotografie più belle risalgono solo alla Lazio: "Ho dei ricordi molto belli. Il secondo anno è stato un po' straordinario perché sono riuscito a segnare molti gol perché ero praticamente un attaccante, era diverso. Ma se devo tenere una cosa, è la stagione 2019/2020 fino a quando è arrivato il COVID. Ci siamo divertiti ad allenarci e a giocare, e avevamo un grande gruppo".