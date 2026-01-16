Spalletti chiude al vice Yildiz, Harrison è arrivato a Firenze: le top news delle 18

Volto nuovo a Firenze: i viola hanno accolto Jack Harrison, attaccante che arriva dal Leeds in prestito con diritto di riscatto a 6 milioni di euro. In casa Fiorentina i timori del momento riguardano Moise Kean, che nella giornata di oggi non si è allenato ed è in dubbio per la gara di Bologna. I rossoblù invece riabbracciano Niccolò Cambiaghi: la Corte Sportiva d’Appello ha ridotto da due a a una giornata la squalifica comminata all’esterno offensivo di Italiano, che sarà regolarmente a disposizione. Quanto alla Fiorentina, è lo Jagiellonia l’avversario dei gigliati in Conference League: qui tutti i suoi segreti.

Luciano Spalletti chiude al vice Yildiz: “Lo cercavamo, ma non voglio mettere pressione a Kenan”. Parole che sembrano una chiusura netta a Federico Chiesa, con la Juventus pronta a fiondarsi in maniera molto concreta su Mateta. Spalletti ha inoltre blindato Adzic: “Per me non si tocca”. Da capire se pretattica o meno. L’ex juventino Douglas Costa ritorna in Italia e riparte dalla Serie D: il brasiliano ha firmato con il Chievo fino a giugno, poi raggiungerà Mario Balotelli all’Al-Ittifaq, formazione di Dubai che condivide la proprietà con i rinati clivensi.

Il Genoa è pronto a salutare Nicolae Stanciu: il club rossoblù e il centrocampista romeno risolveranno il contratto, è un colpo che non ha funzionato. Il Sunderland saluta Marc Guéhi , che si trasferirà al Manchester City: i Black Cats, in compenso, hanno chiuso l'arrivo di Tabi dall'Hapoel Petah Tikva. Giuliano Simeone e l’Atletico Madrid rinnovano i voti: il figlio del Cholo ha firmato un nuovo contratto fino al 2030. In Serie B, Mattia Viti è ufficialmente un nuovo difensore della Sampdoria