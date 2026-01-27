Doppio siparietto per Spalletti. Poi la risposta sul mercato Juve: "Se si trova qualcosa di utile..."

Tanti sorrisi e un paio di siparietti per Luciano Spalletti, nella conferenza stampa alla vigilia di Monaco-Juventus. La prima gag, il tecnico bianconero l’ha regalata nel confronto con un giornalista, che gli chiedeva del possibile turnover: “È una cosa che è possibile, però delle valutazioni le devo ancora fare… Tutti tutti non me li faccia dire, me ne chieda uno. Io di solito non me n’accorgo e ci casco, però messa così è troppo generica. Yildiz? È uno di quelli che non le dico. Kalulu? No, Kalulu gioca. Bisogna stare attenti, Bremer non ha tante partite e Gatti non ha 90 minuti nelle gambe. Bremer l’ho stimolato. Vi do una novità: gioca Koopmeiners (presente al suo fianco in sala stampa, ndr)”.

Il secondo siparietto ha invece avuto come protagonista Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese, che aveva parlato in conferenza stampa prima del tecnico ed era appunto, come da prassi, rimasto lì al suo fianco, aveva mal interpretato una domanda sul mercato aperto, rivolta a Spalletti, e iniziato a rispondere pensando di esserne il destinatario. A quel punto è intervenuto, con il sorriso, lo stesso Luciano che, prima di entrare in tema, ha scherzosamente ringraziato il propri giocatore: “A me mi fa un favore. Secondo me stava facendo bene, anche come risposta…

Quando non hai un movimento o non hai un qualcosa da un calciatore, o lo compri cambiando il calciatore o riesci a tirarglielo fuori. Noi abbiamo ancora dei margini, e poi se riesci ad allenare o a fare la cosa che non hai ottiene un valore superiore a livello di squadra. Noi si ha delle potenzialità indiscusse, ci possiamo giocare il risultato con chiunque, però poi ci sono giocatori che mettono a posto delle situazioni rapidamente. Se si trovasse qualcosa che ci metta a disposizione più roba di quella che abbiamo nascosta è un vantaggio, un aiuto che ci viene dato”.