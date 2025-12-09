Spalletti e il siparietto con Kalulu in conferenza: "A Napoli ho danneggiato la squadra con le mie scelte"

"Ho le stesse intenzioni e certezze di quando ho accettato di venire a fare l'allenatore della Juventus". Luciano Spalletti presenta in conferenza stampa la partita di Champions League contro il Pafos, ma è inevitabile per il tecnico bianconero tornare sui temi del momento, come ad esempio il tanto discusso cambio di Yildiz contro il Napoli: "Su Yildiz io sono convinto che possa tirare fuori ancora di più. Anche se lui ce la sta mettendo tutta e cresce di gara in gara, ha dei margini di miglioramento che sono incredibili per quella che è la mia visione. Sono un po' le stesse cose che dicevo a Kvara appena l'ho conosciuto, lui può diventare davvero un calciatore di livello super top. Delle cose le sta già facendo ma in allenamento se ne vedono molte di più. Per cui tutto a posto".

"Ho giocato senza attaccanti ma non per pungolarli - continua Spalletti in merito alle scelte di formazione usate a Napoli -, perché io volevo vincere la partita. Io ero convinto che fosse il sistema giusto, ma non ho avuto il risultato che volevo e ho delle responsabilità. Non ho messo in condizione la squadra per fare il meglio e ho danneggiato la squadra".

Poi il siparietto con Kalulu, seduto al suo fianco in conferenza stampa. Il tecnico bianconero chiede direttamente al suo difensore: 'Che cosa ho detto appena siamo rientrati nello spogliatoio?'. La risposta di Kalulu: "Che non ci ha messo nelle giuste condizioni per dare il meglio". Riprende la parola Spalletti: "Con queste scelte vi ho danneggiato, gli ho detto".