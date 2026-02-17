La prima pagina del Corriere dello Sport è sulla Juve: "Lucio, solo cose turche"

"Lucio, solo cose turche" è il titolo scelto oggi dalla prima pagina del Corriere dello Sport a poche ore da Galatasaray-Juventus, andata dei playoff di Champions League. Sullo sfondo restano le polemiche del match contro l'Inter: "Playoff Champions: a Istanbul (ore 18.45) l'andata con il Galatasaray, ma è ancora derby - si legge -. 'Chivu ha fatto passare Kalulu per un bischero. Le simulazioni offendono il calcio. Le frasi di Cristian darebbero anche a me la possibilità di parlare dei giocatori dell'Inter'. Attesa per il giudice: Spalletti rischia lo stop come Comolli e Chiellini. David ko: McKennie fa il 9, Yildiz sfida Osi e Icardi. Atalanta, esame con il Borussia".

Le parole di Spalletti sono arrivate dopo quelle del presidente nerazzurro Beppe Marotta a margine dell'Assemblea di Lega: "Marotta: 'Juve, che favore' - il titolo del taglio alto -. Dura risposa del presidente dell'Inter al club di Elkann. 'Con una simulazione, quella di Cuadrado su Perisic, i bianconeri hanno guadagnato 70 milioni. Chiellini? Dirigente inesperto. Bastoni ha sbagliato, ma è oggetto di una gogna mediatica'. La Penna ieri in Procura: altre minacce, aperto un fascicolo".

Di spalla spazio per gli argomenti di casa Napoli ("Alisson spacca le partite del Napoli"), Roma ("Totti: 'Roma resta casa mia'") e Serie A ("Colpo Lecce, Cagliari al buio").