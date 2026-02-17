Nessuna sanzione per Spalletti, che "salva" Comolli da guai peggiori. La conferma dal Giudice

Inibizione fino a fine marzo e multa di 15mila euro. Questa la decisione del Giudice Sportivo nei confronti dell'ad della Juventus, Damien Comolli, dopo quanto accaduto in occasione della sfida tra Inter e Juventus di sabato sera. Il Director of Football Strategy del club bianconero Giorgio Chiellini se invece se l'è "cavata" con la sola inibizione fino a fine febbraio.

Inibizione fino al 31 marzo 2026, con annessa ammenda di 15mila euro per l'ad Damien Comolli. Inibizione fino al 27 febbraio 2026 per Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy del club bianconero. Queste le decisioni del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea - in merito a Inter-Juventus - dopo aver letto il referto di gara dell'arbitro La Penna e quello degli ispettori federali presenti (leggi qui le motivazioni del Giudice Sportivo per le inibizioni di Comolli e Chiellini).

Come ci si aspettava, inoltre, il Giudice Sportivo ha confermato anche la squalifica per il difensore Pierre Kalulu, protagonista suo malgrado del caso con Bastoni, vista la "doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario", come si legge dal comunicato ufficiale della Lega Serie A (leggi qui tutte le decisioni del Giudice Sportivo).

C'era attesa anche scoprire (o meno) una eventuale sanzione per il tecnico Luciano Spalletti, comunque presente nel tunnel degli spogliatoio nei concitati minuti tra il primo e il secondo tempo di Inter-Juventus. Nessuna sanzione però è arrivata per il tecnico della Juventus. Anzi, il tecnico bianconero viene citato direttamente dal Giudice Sportivo come colui che - probabilmente - ha evitato guai peggiori a Comolli, fermando le accese rimostranze del dirigente bianconero nei confronti di La Penna. Nelle motivazioni pubblicate a corredo dell'inibizione, infatti, si legge come Comolli abbia "assunto un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del direttore di gara, cercando il contatto fisico con il medesimo, evitato grazie all'intervento dell'allenatore della soc. Juventus (Spalletti, appunto) e di altri tesserati e collaboratori [...]".