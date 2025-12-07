Spalletti fischiatissimo al Maradona: i tifosi del Napoli non lo hanno risparmiato

Non è certamente l'accoglienza che Luciano Spalletti sognava quella che lo Stadio Maradona di Napoli ha riservato all'allenatore che ha regalato il terzo Scudetto della sua storia al club partenopeo. Al momento della lettura delle formazioni infatti, tutti i tifosi di casa hanno subissato di fischi l'allenatore che oggi siede sulla panchina della Juventus. In città nessuno gli ha perdonato dunque il suo passaggio a Torino.

