Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Spalletti guida la Juve e cerca conferme: davanti è sfida David–Openda

Spalletti guida la Juve e cerca conferme: davanti è sfida David–OpendaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
Camillo Demichelis

La Juventus, questa mattina, si ritroverà alla Continassa per svolgere la rifinitura in vista della sfida contro il Lecce. Per questo match, Spalletti recupererà Conceicao e Cabal come ha spiegato lui stesso in conferenza stampa: “Conceicao è recuperato e potrebbe essere titolare. Abbiamo fuori Rugani e Gatti, Milik ha avuto un problemino che dobbiamo valutare domani e potrebbe non essere tra i convocati. Anche Cabal viene in panchina, domani mattina facciamo un po' di allenamento, lui lo farà più sostanzioso e viene in panchina". Dunque, solo oggi si capirà se Milik dovrà fermarsi di nuovo oppure se sarà a disposizione.

Spalletti felice di quello che ha alla Juventus.
Luciano Spalletti, in conferenza, ha spiegato come ha visto la squadra in questa settimana: “I calciatori hanno lavorato bene nonostante il disturbo delle festività, li ho visti determinati per sviluppare quello che bisogna fare. Si è parlato dell'anno nuovo che quello che si fa poi si ripete. C'è un detto dalle mie parti che dice questo, si è detto che ogni giorno mette in palio un piccolo premio, visibile o no e bisogna impegnarsi per portarlo a casa. La somma di questi piccoli premi porta poi al risultato. Mi aspetto diano continuità, la stessa attenzione, magri andando a prendere sempre qualcosa di nuovo che possa darci forza, nel calcio moderno è così sono loro i protagonisti. La partita non è facile, conosco molte persone del Lecce tra cui Di Francesco con cui ho lavorato alla Roma, ci ho giocato contro, siamo amici. E' un allenatore modernissimo che ha sempre fatto calcio propositivo. Sarà una partita aperta, ti vengono a pressare, perchè loro hanno fatto delle buonissime partite e ci sarà bisogno di tutta la nostra forza". Il tecnico di Certaldo si è anche detto molto felice di ciò che ha alla Juventus e per ora non pensa al rinnovo: “Se avevo bisogno di altro o di sentirmi più sicuro con un contratto di più anni lo avrei affrontato dall'inizio quando ho parlato con Comolli. Non l'ho fatto e sono a posto sotto tutti gli aspetti. Ho solo bisogno di star bene con il mio lavoro e con le persone che collaborano con me dentro e fuori dal campo. Ho trovato persone estremamente professionisti e rispettose dei ruoli e del lavoro da fare. Abbiamo gli stessi obiettivi, l'obiettivo è stare in Champions e si lavora in quella direzione. A giugno faremo le migliori valutazioni in base al lavoro che abbiamo fatto per il bene della Juventus e dei tifosi della Juventus. Se le cose saranno soddisfacenti per tutti poi si può chiacchierare di qualcosa di diverso a me adesso non serve nient'altro". Infine, Spalletti si è anche soffermato su quello che potrà essere il mercato di gennaio per i bianconeri: “Io sono venuto qua con dei patti. Non mi aspetto niente e sono molto contento dei giocatori a disposizione. Oggi voglio dare il benvenuto a Marco Ottolini, perchè tutti lo conoscono e tutti lo considerano una persona perbene e un professionista top. La Juventus è andata a riprenderselo e del mercato si occuperà tutto lui. Sarà un mercato legato a quello che capiterà e che andrà a completare la rosa, perciò non vado a scatenarlo io. Io sono contento dei giocatori che ho e se capiterà qualcosa a Marco vedremo, ma non ho bisogno di niente".

Spalletti potrebbe passare alla difesa a quattro.
In conferenza Spalletti non si è soffermato molto sulle scelte di formazione, ma ha parlato della possibile staffetta tra David e Openda: “Siccome noi vogliamo andare a prendere la palla, perciò il nostro attaccante deve andare a pressare il portiere e gli chiediamo di correre tanto. Domani giocheranno tutti e due non insieme ma giocheranno. Siccome sono differenti e può darsi possano giocare anche un pezzettino insieme. Noi stiamo lavorando e cerchiamo di dargli qualche notizia che non fanno vedere in allenamento, per completarli e credere di potergli dire qualcosa. Io li trovo migliorati sotto tutti i punti di vista. Mi aspetto ancora cose migliori". Per la sfida con il Lecce, la Juventus si prepara a scendere in campo seguendo le indicazioni tattiche di Luciano Spalletti, orientato a confermare il 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà ancora Di Gregorio, chiamato a dare continuità alle recenti buone prestazioni. Il perno della difesa sarà Bremer, con Kalulu sul lato destro e Koopmeiners impiegato sul centrosinistra. Questa soluzione consentirà alla squadra di avere maggiore qualità in uscita dal basso. Sulle fasce agiranno McKennie e Cambiaso, pronti a garantire corsa e spinta costante. In mezzo al campo Locatelli avrà il compito di dettare i tempi, supportato dalla fisicità di Thuram. Alle spalle dell’unica punta, Yildiz resta un punto fermo dello scacchiere bianconero. Al suo fianco ci dovrebbe essere il ritorno di Conceicao che ha smaltito il fastidio accusato contro la Roma, Per il ruolo di centravanti, invece, lo staff tecnico valuterà fino all’ultimo chi schierare tra Openda e David, ma il belga sembra essere in vantaggio.

Articoli correlati
Lecce, visita in casa della Juve. Nuovo Quotidiano di Puglia: "E Corvino blinda Tiago... Lecce, visita in casa della Juve. Nuovo Quotidiano di Puglia: "E Corvino blinda Tiago Gabriel"
Inter, Valentín Carboni in Argentina per riprendere confidenza. Dopo sei mesi al... Inter, Valentín Carboni in Argentina per riprendere confidenza. Dopo sei mesi al Genoa
Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter,... Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Altre notizie Serie A
Inter, Valentín Carboni in Argentina per riprendere confidenza. Dopo sei mesi al... Inter, Valentín Carboni in Argentina per riprendere confidenza. Dopo sei mesi al Genoa
Gasperini e quell'Atalanta-Roma del 2016: la prima sliding doors verso l'Europa Gasperini e quell'Atalanta-Roma del 2016: la prima sliding doors verso l'Europa
Il richiamo di Allegri a Leao, che intanto decide la prima del 2026. Il Milan corre... Il richiamo di Allegri a Leao, che intanto decide la prima del 2026. Il Milan corre
Solomon, gli infortuni, i gol col Leeds, il sostegno all’IDF: chi è il nuovo giocatore... Solomon, gli infortuni, i gol col Leeds, il sostegno all’IDF: chi è il nuovo giocatore della Fiorentina
Spalletti guida la Juve e cerca conferme: davanti è sfida David–Openda Spalletti guida la Juve e cerca conferme: davanti è sfida David–Openda
Roma, Gasp torna a Bergamo: emozioni sì, ma serve vincere per difendere il quarto... Roma, Gasp torna a Bergamo: emozioni sì, ma serve vincere per difendere il quarto posto
Lazio, inserimento concreto per Raspadori: decisiva la volontà del giocatore Lazio, inserimento concreto per Raspadori: decisiva la volontà del giocatore
Le partite di oggi: il programma di sabato 3 gennaio Le partite di oggi: il programma di sabato 3 gennaio
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Le più lette
1 L'Atletico comunica a Raspadori l'accordo con la Roma: lui temporeggia, il motivo
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 gennaio
3 Lazio, i movimenti dopo l'addio a Castellanos: da Pedraza a Maldini e Panichelli, il punto
4 Fullkrug, la frecciata di Allegri a Leao, la sportività di Pisacane: Cagliari-Milan 0-1 a posteriori
5 Bartesaghi: "Leao mi chiede sempre un assist, ma io gli rispondo: 'Tempo al tempo'"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Fullkrug, la frecciata di Allegri a Leao, la sportività di Pisacane: Cagliari-Milan 0-1 a posteriori
Immagine top news n.1 La Juventus riaccoglie Ottolini: è il nuovo ds. Spalletti rimanda il rinnovo e risponde a Conte
Immagine top news n.2 Gasperini torna a Bergamo, lo aspetta l’allievo Palladino: la vigilia di Atalanta-Roma
Immagine top news n.3 Pisacane chiede di far rivedere il mani di Ricci su Kilicsoy: "Non era rigore, devo essere onesto"
Immagine top news n.4 Com’è andato l’esordio in Serie A col Milan di Niclas Fullkrug
Immagine top news n.5 Cagliari-Milan 0-1, le pagelle: Leao decisivo, Zappa opaco. Debutto per Fullkrug
Immagine top news n.6 Il Milan si gode Leao, fa esordire Fullkrug e torna in vetta alla classifica: Cagliari battuto 1-0
Immagine top news n.7 Milan, Tare: "Tutti sorpresi dalla forma fisica di Fullkrug. Siamo vigili per il difensore"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
Immagine news podcast n.2 L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
Immagine news podcast n.3 L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
Immagine news podcast n.4 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Rivelazione Bertola, l'ex tecnico: "Aveva grandi abilità fin dai tempi di Montevarchi"
Immagine news Serie C n.2 Lamazza: "Da Bruzzaniti al Catania a Carriero alla Salernitana. Tanti i 'botti' in Serie C"
Immagine news Serie C n.3 Banchini: "Per il Vicenza il margine appare decisivo. Arezzo e Ravenna simili"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, Valentín Carboni in Argentina per riprendere confidenza. Dopo sei mesi al Genoa
Immagine news Serie A n.2 Gasperini e quell'Atalanta-Roma del 2016: la prima sliding doors verso l'Europa
Immagine news Serie A n.3 Il richiamo di Allegri a Leao, che intanto decide la prima del 2026. Il Milan corre
Immagine news Serie A n.4 Solomon, gli infortuni, i gol col Leeds, il sostegno all’IDF: chi è il nuovo giocatore della Fiorentina
Immagine news Serie A n.5 Spalletti guida la Juve e cerca conferme: davanti è sfida David–Openda
Immagine news Serie A n.6 Roma, Gasp torna a Bergamo: emozioni sì, ma serve vincere per difendere il quarto posto
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Esposito alla Sampdoria, nelle prossime ore le visite mediche: pronto un lungo contratto
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, gli occhi dello Schalke 04 su Hadzikadunic. Ma l'assalto non sarebbe immediato
Immagine news Serie B n.3 Spezia, nel futuro di Onofri c'è di nuovo la Romagna: andrà in prestito al Forlì
Immagine news Serie B n.4 Venezia, si stringe col Napoli per Ambrosino: lunedì possibile incontro decisivo
Immagine news Serie B n.5 Modena, in attesa di De Luca si sfoltisce l'attacco: Caso, Mendes e Strizzolo verso l'addio
Immagine news Serie B n.6 Spezia, c'è l'accordo con la Cremonese per Sernicola: arriverà in prestito secco
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Nello Cutolo: "Arena aveva richieste dalla B, ma ci ha scelto. Quando l'Arezzo chiama i giocatori corrono"
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, occhi su Gunduz della Triestina. Il ds Faggiano prepara l'affondo
Immagine news Serie C n.3 Trapani, ecco il nuovo attaccante: tesserato il rumeno Stanciuc. Il comunicato
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, non solo Cancellieri per la corsia mancina: spunta anche il nome di Tonetto
Immagine news Serie C n.5 Lamazza: "Da Bruzzaniti al Catania a Carriero alla Salernitana. Tanti i 'botti' in Serie C"
Immagine news Serie C n.6 Lecco, è addio con Tordini: l'attaccante ceduto all'Alcione Milano a titolo definitivo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Atalanta-Roma, Palladino vuole rovinare il ritorno a Bergamo di Gasperini
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Lecce, Spalletti punta al quarto successo consecutivo in campionato
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Parma, neroverdi favoriti nel derby emiliano
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana Women, primo allenamento con il neo tecnico Ardizzone. Presente Bandecchi
Immagine news Calcio femminile n.2 Genoa, rinforzo norvegese in mezzo al campo: ecco Lie Eghdami
Immagine news Calcio femminile n.3 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
Immagine news Calcio femminile n.4 "Hai difeso i nostri colori con orgoglio", la Roma saluta Di Guglielmo. Il suo futuro è negli USA
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…