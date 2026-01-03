Spalletti guida la Juve e cerca conferme: davanti è sfida David–Openda

La Juventus, questa mattina, si ritroverà alla Continassa per svolgere la rifinitura in vista della sfida contro il Lecce. Per questo match, Spalletti recupererà Conceicao e Cabal come ha spiegato lui stesso in conferenza stampa: “Conceicao è recuperato e potrebbe essere titolare. Abbiamo fuori Rugani e Gatti, Milik ha avuto un problemino che dobbiamo valutare domani e potrebbe non essere tra i convocati. Anche Cabal viene in panchina, domani mattina facciamo un po' di allenamento, lui lo farà più sostanzioso e viene in panchina". Dunque, solo oggi si capirà se Milik dovrà fermarsi di nuovo oppure se sarà a disposizione.

Spalletti felice di quello che ha alla Juventus.

Luciano Spalletti, in conferenza, ha spiegato come ha visto la squadra in questa settimana: “I calciatori hanno lavorato bene nonostante il disturbo delle festività, li ho visti determinati per sviluppare quello che bisogna fare. Si è parlato dell'anno nuovo che quello che si fa poi si ripete. C'è un detto dalle mie parti che dice questo, si è detto che ogni giorno mette in palio un piccolo premio, visibile o no e bisogna impegnarsi per portarlo a casa. La somma di questi piccoli premi porta poi al risultato. Mi aspetto diano continuità, la stessa attenzione, magri andando a prendere sempre qualcosa di nuovo che possa darci forza, nel calcio moderno è così sono loro i protagonisti. La partita non è facile, conosco molte persone del Lecce tra cui Di Francesco con cui ho lavorato alla Roma, ci ho giocato contro, siamo amici. E' un allenatore modernissimo che ha sempre fatto calcio propositivo. Sarà una partita aperta, ti vengono a pressare, perchè loro hanno fatto delle buonissime partite e ci sarà bisogno di tutta la nostra forza". Il tecnico di Certaldo si è anche detto molto felice di ciò che ha alla Juventus e per ora non pensa al rinnovo: “Se avevo bisogno di altro o di sentirmi più sicuro con un contratto di più anni lo avrei affrontato dall'inizio quando ho parlato con Comolli. Non l'ho fatto e sono a posto sotto tutti gli aspetti. Ho solo bisogno di star bene con il mio lavoro e con le persone che collaborano con me dentro e fuori dal campo. Ho trovato persone estremamente professionisti e rispettose dei ruoli e del lavoro da fare. Abbiamo gli stessi obiettivi, l'obiettivo è stare in Champions e si lavora in quella direzione. A giugno faremo le migliori valutazioni in base al lavoro che abbiamo fatto per il bene della Juventus e dei tifosi della Juventus. Se le cose saranno soddisfacenti per tutti poi si può chiacchierare di qualcosa di diverso a me adesso non serve nient'altro". Infine, Spalletti si è anche soffermato su quello che potrà essere il mercato di gennaio per i bianconeri: “Io sono venuto qua con dei patti. Non mi aspetto niente e sono molto contento dei giocatori a disposizione. Oggi voglio dare il benvenuto a Marco Ottolini, perchè tutti lo conoscono e tutti lo considerano una persona perbene e un professionista top. La Juventus è andata a riprenderselo e del mercato si occuperà tutto lui. Sarà un mercato legato a quello che capiterà e che andrà a completare la rosa, perciò non vado a scatenarlo io. Io sono contento dei giocatori che ho e se capiterà qualcosa a Marco vedremo, ma non ho bisogno di niente".

Spalletti potrebbe passare alla difesa a quattro.

In conferenza Spalletti non si è soffermato molto sulle scelte di formazione, ma ha parlato della possibile staffetta tra David e Openda: “Siccome noi vogliamo andare a prendere la palla, perciò il nostro attaccante deve andare a pressare il portiere e gli chiediamo di correre tanto. Domani giocheranno tutti e due non insieme ma giocheranno. Siccome sono differenti e può darsi possano giocare anche un pezzettino insieme. Noi stiamo lavorando e cerchiamo di dargli qualche notizia che non fanno vedere in allenamento, per completarli e credere di potergli dire qualcosa. Io li trovo migliorati sotto tutti i punti di vista. Mi aspetto ancora cose migliori". Per la sfida con il Lecce, la Juventus si prepara a scendere in campo seguendo le indicazioni tattiche di Luciano Spalletti, orientato a confermare il 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà ancora Di Gregorio, chiamato a dare continuità alle recenti buone prestazioni. Il perno della difesa sarà Bremer, con Kalulu sul lato destro e Koopmeiners impiegato sul centrosinistra. Questa soluzione consentirà alla squadra di avere maggiore qualità in uscita dal basso. Sulle fasce agiranno McKennie e Cambiaso, pronti a garantire corsa e spinta costante. In mezzo al campo Locatelli avrà il compito di dettare i tempi, supportato dalla fisicità di Thuram. Alle spalle dell’unica punta, Yildiz resta un punto fermo dello scacchiere bianconero. Al suo fianco ci dovrebbe essere il ritorno di Conceicao che ha smaltito il fastidio accusato contro la Roma, Per il ruolo di centravanti, invece, lo staff tecnico valuterà fino all’ultimo chi schierare tra Openda e David, ma il belga sembra essere in vantaggio.