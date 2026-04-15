TMW Spalletti in ansia per Yildiz: il 10 della Juventus ha saltato solo due partite in stagione

Luciano Spalletti in ansia per Kenan Yildiz. Il numero 10 della Juventus si è allenato a parte nella giornata di ieri e resta dunque in forte dubbio per la partita contro il Bologna in programma domenica sera alle 20.45 all'Allianz Stadium. Una partita importante per i bianconeri per puntare alla zona Champions League con il duello col Como che resta sempre molto serrato. Da valutare quindi la presenza di un giocatore molto importante nel reparto offensivo del tecnico toscano capace di creare la giocata decisiva in qualsiasi momento.

Gestione per l'attaccante

Da quanto filtra si tratterebbe soltanto di semplice gestione e dunque presto dovremo rivedere con il gruppo l'attaccante turco. L'obiettivo ovviamente è recuperare per domenica contro i felsinei. L'idea però è quella di non forzare troppo il recupero del ragazzo ma certamente i prossimi allenamenti saranno risolutivi per il mister.

Due sole assenze in stagione

In stagione Yildiz è sempre stato a disposizione del gruppo e dell'allenatore saltando soltanto due partite. La prima contro la Cremonese dello "Zini" per un problema al ginocchio. In quell'occasione la Juventus si impose per 2-1 con i gol di Kostic e Cambiaso. La seconda in Coppa Italia rimase in panchina a Bergamo nel match poi perso 3-0 contro l'Atalanta. Adesso la speranza che possa essere a disposizione in un match molto importante per puntare al quarto posto.