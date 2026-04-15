Che farà Sarri? Dalla tregua con Lotito alle ipotesi se partisse un altro valzer di panchine

Cosa farà Maurizio Sarri? Il tecnico e Claudio Lotito sembrano attraversare una sorta di tregua dalle frecciate pubbliche, in una fase nella quale pensano entrambi al futuro. Il contratto dell'allenatore con la Lazio è in vigore fino al 30 giugno 2028 e secondo il Corriere dello Sport le parti si incontreranno per un confronto a fine stagione, o dopo la Coppa Italia (in caso di esito avverso). Il 22 aprile, data di ritorno di Atalanta-Lazio, è dunque una prima data spartiacque per conoscere le sue prossime mosse.

Qualora dovesse decidere di lasciare, dove potrebbe andare? Viene naturare l'accostamento con la Fiorentina, che non tramonta mai come ipotesi. Anche dopo l'ultima sfida l'allenatore ha mandato messaggi d'amore per i viola: "L'accoglienza del Franchi è stata emozionante" - ha detto - ". Nell'anno in cui sono stato fermo è stata la tifoseria che mi è stata più vicina. Forse perché sono cresciuto qui dietro in piazza Alberti... Probabilmente però non avrò mai la fortuna di allenare la Fiorentina".

Il quotidiano scrive che Sarri ha un debole per la Fiorentina, che è casa sua, ma che bisogna vedere se e come si innescherà il valzer di panchine cui potremmo assistere fra poche settimane. L'estate scorsa Sarri era in lista per l'Atalanta, stimato dal ds D’Amico. Palladino ha firmato fino al 2027 e si sta parlando di prolungare il contratto, anche se l'appuntamento è stato posticipato. Situazione dunque da monitorare. Così come è da valutare lo scenario di Bologna legato a Italiano.