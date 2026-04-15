La promessa di Vlasic ai tifosi: "Resto al Torino". La volontà del croato ora è chiara

Nella giornata di ieri c'è stato un incontro tra Nikola Vlasic, Alieu Njie e circa 500 tifosi del Torino, che hanno preso d'assalto la Rinascente, dove era in programma la presenza dei due calciatori granata. Ovviamente il più acclamato tra i due è stato il croato, vero e proprio trascinatore anche nei momenti difficili della squadra oggi allenata da Roberto D'Aversa.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, al di là delle solite frasi per ricordargli l'importanza del derby, a Vlasic è stato chiesto se a fine stagione rimarrà o meno al Torino e la risposta del fantasista, il cui contratto è in scadenza nel 2027, è stata netta, senza esitazioni: "Sì". Con questa mossa il classe '97 si è tutelato e ha dunque fatto capire che, qualora dovesse essere venduto, non sarà una sua richiesta, ma del club.

Il 28enne in carriera vanta 137 presenze e 21 gol con il Torino, 120 gettoni e 13 reti con l'Hajduk Spalato, 108 apparizioni e 33 centri con il CSKA Mosca, 31 match e un gol con il West Ham, 19 sfide e 2 reti con l'Everton e una partita con la seconda squadra dei Toffees. Inoltre è sceso in campo 61 volte con la Croazia, segnando 10 gol.