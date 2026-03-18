Spalletti incorona Yildiz: "Il nuovo principe del calcio è il ragazzo della porta accanto"

"Il nuovo principe del calcio è il ragazzo della porta accanto". Così Luciano Spalletti ha sintetizzato, con una massima delle sue, la propria visione sul presente e sul futuro di Kenan Yildiz, numero 10 e leader tecnico della Juventus, oggi interpellato dal Corriere dello Sport. Non è comunque la prima volta che il tecnico toscano parla con toni da innamorato del proprio campione, appena 20 anni ma già un ruolo da imprescindibile nella rosa bianconera: 10 gol e 10 assist in 39 presenze il suo score fino a questo momento, in quella che è la stagione migliore della sua breve carriera (il 4 maggio farà 21 anni, ndr).

"Per noi è già un leader, un punto di riferimento"

Alla viglia della sfida al Galatasaray, Spalletti parlò così della fibra morale del giocatore, che peraltro ha già vestito la fascia di capitano: "Per noi è già un leader, nonostante sia giovanissimo, un punto di riferimento. Lo dimostra la serenità che mantiene anche nei momenti difficili, quella facilità nell'esplorare cose nuove quando tutto sembra complicato. Ha le qualità di un leader".

Il 7 febbraio, in occasione del rinnovo del turco, disse invece questo: "È un giorno importante per il futuro della Juventus. Yildiz è davvero qualcosa di speciale. Sorride sempre, scherza con tutti. Saper stare con le persone e capirle è una qualità estremamente importante", mentre qualche settimana prima aveva detto: "Un calciatore è top perché sta dentro le partite o perché ha la giocata del campione, e Yildiz le ha entrambe. È un giocatore importante e vogliamo tutelarlo un po’. È fortissimo, fa un lavoro straordinario, lo voglio tutelare e non gli voglio creare pressioni di alcun tipo".