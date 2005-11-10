Spalletti indica la strada alla sua Juventus: "Dobbiamo essere velenosi nei momenti giusti"

Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha presentato la sfida di domani contro il Celta Vigo, seconda uscita stagionale di Europa League:

Ha detto che dovete andarvi a prendere la vittoria e non aspettarla…

"Dentro la partita ci sono momenti in cui ti viene concessa la possibilità di vincere la partita e lì dobbiamo essere perfetti, velenosi".

Ci sono analogie con la sfida col NEC?

"Lo vedremo. Un avversario difficile perché sono una squadra esperta, che copre bene il campo e che è ordinata in entrambe le fasi. Dovremo essere attenti e individuare i momenti che possono fare la differenza".

Ragiona sul turn over? Penso a Gatti, Koopmeiners, Cambiaso, Woltemade...

"Mi sembra attento, c'è molta verità in quello che ha detto... Qualcosa dovremo cambiare, non tanto per il dopo Cagliari ma in previsione di quella che giocheremo, anche perché torneremo di notte alle 4".

Sta lavorando sulla cattiveria anche con Woltemade?

"Si va sempre a tentare di mettere qualcosa che le partite ti indicano come mancanti. Si fanno analisi e ragionamenti, poi deve parlare il campo. L'esperienza ti fa essere pronto".