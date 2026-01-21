Spalletti non chiede niente al mercato della Juventus. Ma la postilla sul centravanti è un'indicazione chiara

Luciano Spalletti non si aspetta niente dal calciomercato. Almeno pubblicamente, il tecnico della Juventus ha fatto questa ammissione a poche ore dall'importantissimo match contro il Benfica di José Mourinho in Champions League. Con una piccola postilla.

"Sono domande da rivolgere a loro (i dirigenti, ndr), io faccio un altro mestiere. Ho accettato questa Juventus qui e non mi aspetto proprio niente", ha spiegato l'allenatore bianconero in sala stampa rispondendo a questioni di mercato. Salvo poi aggiungere qualcosa a corredo: "Naturalmente se mi chiedono il mio pensiero glielo dico, ma il mio pensiero è sempre stato lo stesso dalla prima volta che mi sono espresso. Si va avanti con i calciatori che ho trovato qui. Poi è chiaro che gli infortuni e quello che succede possono fare un po' la differenza e far venire anche altri pensieri, ma sono molto contento dei calciatori che ho a disposizione".

Ecco il punto: gli infortuni possono fare un po' la differenza e far venire anche altri pensieri. E qua si torna all'attualità, con la Juventus che dopo aver provato ad affondare il colpo per Mateta del Crystal Palace è ora forte su Youssef En-Nesyri. Perché la lista infortunati della Juventus attuale parla di Milik, out oramai da due stagioni. Rugani, non propriamente un titolare. E Dusan Vlahovic, che ne avrà ancora per un paio di mesi. Eccolo dunque l'infortunio che può fare un po' la differenza e far venire altri pensieri. Con la società che, viste le trattative avviate, sembra pensarla esattamente come Luciano Spalletti.