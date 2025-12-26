Spalletti prepara la trasferta di Pisa con due dubbi di formazione

La Juventus, ieri, ha goduto di un giorno di riposo e Spalletti ha concesso ai suoi ragazzi di poter passare il Natale in famiglia. La ripresa è fissata per oggi e il tecnico di Certaldo capirà meglio come stanno Conceicao, McKennie e Cabal. Se dovessero rientrare in gruppo vorrebbe dire che saranno a disposizione per la sfida di domani. Dopodiché sarà Spalletti a decidere se e come impiegarli. In ogni caso, la Juventus non raggiungerà Pisa nella giornata di oggi ma partirà solo domani. Infatti, questa è una delle novità stabilite dal tecnico di Certaldo, che preferisce il più possibile evitare i ritiri per non stressare i giocatori.

Spalletti risolverà i dubbi di formazione.

Per la gara contro il Pisa, la Juventus ha alcuni dubbi di formazione, visto che Conceicao e McKennie sono in dubbio. Perciò la seduta di oggi sarà chiarificatrice per Spalletti, che dovrà decidere quale formazione schierare domani sera. Il tecnico di Certaldo, contro il Pisa, confermerà il 3-4-2-1: ormai il modulo di riferimento della Juventus sembra essere questo, anche se la squadra cambia sistema di gioco di frequente a gara in corso. In difesa potrebbe esserci il rientro di Teun Koopmeiners, che ha scontato la squalifica e dovrebbe riprendersi il ruolo di braccetto di sinistra. L’altra certezza nella retroguardia sembra essere Kalulu, mentre uno tra Bremer e Kelly potrebbe rifiatare. Il brasiliano è appena rientrato e non ha ancora un grande minutaggio, perciò Spalletti potrebbe pensare a una staffetta tra i due. A centrocampo resta il nodo legato a McKennie. La sensazione è che l’americano possa farcela; in caso di forfait o di panchina, al suo posto agirebbe Cambiaso, con Kostic che verrebbe inserito sulla sinistra. L’altro grande dubbio è legato a Conceicao. La sensazione è che al suo posto Spalletti possa schierare Miretti, mentre è difficile che dal primo minuto si veda Zhegrova. Il kosovaro fatica a fare la fase difensiva e sembra più adatto a giocare a gara in corso. In avanti Openda sembra favorito dopo la prestazione contro la Roma, ma David scalpita e potrebbe avere caratteristiche più adatte ad impensierire una difesa molto chiusa come quella del Pisa.

Si pensa al mercato.

La dirigenza della Juventus sta già pianificando il mercato di gennaio, ma con un occhio attento anche a quello di giugno. Infatti, la società starebbe guardando con attenzione ai profili che vanno in scadenza in estate. A giugno la Juventus vorrà rinforzare qualitativamente e numericamente difesa e centrocampo. Se per la mediana il nome che ha catturato l’attenzione è quello di Xaver Schlager del Lipsia, per la difesa sarebbe Marcos Senesi ad aver colpito gli scout bianconeri. Adesso resta da capire se per questi due giocatori la Juventus farà dei passi già in questa sessione di mercato, con l’obiettivo di bloccarli per giugno. Sembra difficile, però, che possano arrivare a gennaio. Nel mercato invernale, invece, si punterà a cogliere un’occasione a centrocampo e dopodiché si cercheranno un terzino destro e un vice Yildiz. Infatti, Joao Mario resta in uscita e al suo posto, anche a livello numerico, dovrà arrivare qualcuno. Per quanto riguarda il ruolo di vice Yildiz, invece, si cerca un profilo che possa concedere qualche pausa al turco.