Spalletti 'raggiunge' Conte e Allegri, Condò: "La prima volta (insieme) dei tre maestri"

Il turno di Serie A che sta per iniziare è già in qualche modo entrato nella storia. Per la prima volta, infatti, su tre panchine del massimo campionato italiano saranno seduti Antonio Conte, Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti. Il mister di Certaldo è stato infatti appena ingaggiato dalla Juventus, andando a sostituire l'esonerato Igor Tudor (al quale è succeduto Massimo Brambilla, ma solo per il turno infrasettimanale appena terminato).

Tre veri e propri santoni della panchina dunque, dei quali ha parlato così Paolo Condò dalle colonne del Corriere della Sera: "Luciano Spalletti è il miglior costruttore di gioco del nostro calcio. Nessuno è in grado di creare un ambiente vincente, dentro e fuori lo spogliatoio, come Antonio Conte. Nei 90 minuti di partita Max Allegri trova «in diretta» soluzioni inaccessibili a chiunque altro. Sono i tre maestri del calcio italiano di oggi".

Le panchine di Serie A si prendono la scena dunque, anche perché in campo non ci sono più i fuoriclasse di una volta: "La serie A si è impoverita di campioni, tanto che i due elementi di spicco del primo quarto di torneo sono un 40enne meraviglioso ma crepuscolare, Luka Modric, e un 21enne che purtroppo sappiamo di passaggio, Nico Paz. Coraggio maestri, trovatene altri".