Spalletti torna a Napoli da avversario: c'è l'incognita accoglienza del tifo partenopeo

Difficile trovare una sfida più stracolma di temi e significati rispetto a quella tra Napoli e Juventus in programma al Maradona questa sera alle 20.45. Luciano Spalletti tornerà al Maradona per la prima volta da avversario del Napoli dopo il terzo scudetto e il tatuaggio celebrativo, ricoprendo per lo più il ruolo di tecnico della Juventus ovvero la più acerrima delle rivali sportive degli azzurri. Inoltre, sul fronte partenopeo siederà in panchina un grande ex bianconero come Antonio Conte.

Spalletti proverà a violare quello che una volta era il San Paolo, dove il Napoli non ha mai perso nel 2025 ed è reduce da da una striscia di 20 risultati utili consecutivi. Inoltre, le ultime sei sfide tra azzurri e bianconeri giocate in terra campana se l'è aggiudicate il club di De Laurentiis: due di queste, ovvero il 2-1 e il 5-1 del 2023, proprio con Spalletti in panchina.

Ci sono quindi tutti gli ingredienti per una sfida decisamente da seguire, con tante certezze e una grossa incognita. Come sottolinea il Corriere dello Sport, infatti, ancora non è chiaro come il Maradona - sold out per l'occasione - accoglierà l'ex beniamino ovvero il mister di Certaldo. In ogni caso, per evitare tensioni, la Juve arriverà a Napoli soltanto oggi senza quindi trascorrere la notte pre gara el solito hotel di Corso Vittorio Emanuele.