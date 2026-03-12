Zero vittorie in 6 partite: 48 ore tragiche per le squadre di Premier in Champions League

Le ultime quarantotto ore di Champions League resteranno impresse negli annali… ma per motivi tutt’altro che gloriosi per la Premier League. Sei partite in due giorni, sei squadre inglesi impegnate e zero vittorie. Un dato clamoroso che rischia di trasformarsi in una débâcle storica per il calcio britannico.

Il Liverpool, atteso al riscatto in Turchia dopo la sconfitta nella fase campionato, è caduto di nuovo 1-0 contro il Galatasaray, confermando le difficoltà di una stagione davvero complicata. Non è andata meglio al Tottenham di Tudor, travolto 5-2 dall’Atletico Madrid in una serata da incubo, tra scelte cervellotiche ed errori marchiani del portiere Kinsky.

Newcastle e Arsenal hanno strappato un pareggio rispettivamente contro Barcellona e Bayer Leverkusen, mentre il Chelsea ha subito un’umiliante sconfitta per 5-2 contro il Paris Saint-Germain. A chiudere il quadro, il netto 3-0 con cui il Real Madrid ha asfaltato il Manchester City, ridimensionando le ambizioni dei Citizens di conquistare la massima competizione europea.

Se il calcio inglese aveva bisogno di un segnale, lo ha ottenuto in pieno ma in negativo: nessuna vittoria, quasi tutte le squadre in bilico per l’eliminazione. Il monito è chiaro: la Premier League, ricca e piena di stelle e talenti, deve fare i conti con una realtà europea sempre più competitiva e agguerrita. La corsa al vertice continentale non tollera distrazioni, e al momento i club inglesi sembrano lontani dalle aspettative. Se questo è solo un incidente di percorso o l’inizio di un trend negativo, lo diranno i prossimi match. Ma il dato di questa settimana è sotto gli occhi di tutti: la Premier League è stata umiliata in Champions League.