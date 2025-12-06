Napoli-Juve fra campo e mercato, l'apertura di Tuttosport: "L'affare s'ingrossa"
TUTTO mercato WEB
"Napoli-Juve. L'affare s'ingrossa". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Il quotidiano parla del match di domani sera al "Maradona" fra gli azzurri di Antonio Conte e i bianconeri di Luciano Spalletti che può spostarsi dal campo al mercato. Le due formazioni infatti potrebbero essere entrambe interessate a Tiago Gabriel e Mendoza.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, c’e anche l’ipotesi Mateta per l’attacco. E in Italia si valuta Pellegrino. Tutte le big di serie A su Palestra. Napoli, giorni decisivi per Mainoo, l’alternativa può essere Maigassa
Le più lette
3 Milan, c’e anche l’ipotesi Mateta per l’attacco. E in Italia si valuta Pellegrino. Tutte le big di serie A su Palestra. Napoli, giorni decisivi per Mainoo, l’alternativa può essere Maigassa
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile