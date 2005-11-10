Lo Spezia si gode la crescita di Sapola: ma la Serie A ha già messo gli occhi sul lituano

Nelle fila dello Spezia capolista nel Girone B di Serie C, e ancora imbattuto, sta brillando la stella di Motiejus Sapola, difensore centrale di proprietà del Pisa che dopo i prestiti a Siracusa (16 gare) e Pontedera (14 gare e due gol), sta trovando in Liguria l’ambiente giusto per mostrare tutto il suo valore tanto che potrebbe essere convocato dal ct della Lituania Edgaras Jankauskas per le gare di Nations League di novembre.

La Serie A osserva la crescita di Sapola

Le prestazioni del classe 2006 non sono così passate inosservate neanche ai piani superiori con il Pisa che credendo molto nelle qualità del centrale ha fissato un prezzo di riscatto molto elevato, 800 mila euro, con la possibilità di contro riscattarlo per 200 mila euro. Cifre che però potrebbero successivamente lievitare – e permettere una plusvalenza a uno dei due club – se l’interesse dei club di Serie A dovesse farsi più concreto in vista della prossima estate.

Secondo quanto riferito da Il Secolo XIX Sapola infatti è seguito con interesse dal Frosinone, dove l’attuale ds ligure Guido Angelozzi ha lavorato a lungo, e dal Bologna, pronti in vista del 2027/28 a rinforzare la propria retroguardia con un giocatore giovane, forte fisicamente e che presto potrebbe entrare nel giro della nazionale maggiore del suo paese.