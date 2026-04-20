Italiano dopo il ko di Torino: "L’obiettivo è quello di rimanere nelle prime otto della classifica"

Mister Vincenzo Italiano ha commentato così ai canali ufficiali del club rossoblù la sconfitta del suo Bologna in casa della Juventus: "Siamo rientrati a Bologna venerdì un po’ stanchi, abbiamo preparato questa partita praticamente senza allenarci, e con una squadra forte come la Juventus diventa difficile. Prendere gol subito non ci ha aiutato sicuramente. L’obiettivo rimane quello di rimanere nelle prime 8 della classifica".

Le parole di Italiano a DAZN

"Abbiamo giocato contro una grande squadra, che a preparato nei dettagli la partita mentre noi ci siamo presentati praticamente senza esserci allenati. Il primo gol ha indirizzato la gara, distanze troppo ampie nel primo tempo e nel secondo abbiamo sofferto meno e creato un po' di più. Subisci il secondo gol e si complica tutto, senza poterle preparare partite come queste diventano complicate. Migliorare in difesa? Il margine c'è sempre, si può sempre migliorare. La stagione tra virgolette è finita, queste 5 partite ci danno la possibilità di crescere da tutti i punti di vista. Volevamo arrivare ad aprile a giocarci qualcosa di importante e ci siamo riusciti, anche se in campionato lasci qualcosa. L'obiettivo è fare più punti possibili e migliorare dove si può".