Stangata per Gaspar, Cambiaghi squalificato 2 giornate: le decisioni del Giudice Sportivo
Non solo la squalifica di due giornate per Antonio Conte. All'interno delle decisioni del Giudice Sportivo dopo la 20^ giornata di Serie A sono presenti anche le sanzioni per i calciatori. Spiccano le 3 giornate di squalifica per il centrale del Lecce Kialonda Gaspar, mentre Nicolò Cambiaghi del Bologna prende 2 giornate.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
GASPAR Kialonda (Lecce): per avere, al 47° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con un calcio all'altezza della coscia un calciatore avversario che si trovava a terra; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, si avvicinava ad un Assistente rivolgendogli un ironico applauso.
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
CAMBIAGHI Nicolò (Bologna): per avere, a giuoco fermo, dopo aver ricevuto una spallata da un calciatore della squadra avversaria, colpito volontariamente con il gomito il viso dello stesso calciatore avversario.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BANDA Lameck (Lecce): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CARACCIOLO Antonio (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
NUNES JESUS Juan Guilherme (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PEZZELLA Giuseppe (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
RAMADANI Ylber (Lecce): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).
ZANIOLO Nicolò (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
